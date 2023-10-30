Batı Şeria'daki Cenin Kampı, İsrail ordusunun baskını sonrası "savaş alanına" döndü

İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampında sabah başlattığı baskında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıda ayrıca bölgedeki altyapının yanı sıra aralarında caminin de yer aldığı yapılarda hasar meydana geldi, kampın girişindeki kemerli anıt tahrip edildi.

Evine baskın düzenlenen Filistinli Fethiye Ebubekir, yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri gerçek mermiyle ateş açtıktan sonra evi bastı; ortalığı kasıp kavurdu." dedi.

Kampta evinin yakınlarındaki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini, saldırının evlerde ve camide hasara yol açtığını belirten Ebubekir, "Kız kardeşim yaralandı ve hastaneye sevk edildi." bilgisini paylaştı.

Cenin Kampından Filistinli Kusay Ebu Ali ise İsrail askerlerinin, saat 3 sularında kamptaki binaya baskın düzenlediğini, yapıyı tahrip ettikten sonra çekildiğini aktardı.

"Dükkan patlayıcılarla havaya uçuruldu. Patlama sonrası çıkan yangın üst katlara yükseldi." diyen Ebu Ali, İsrail güçleri, sakinlerden binayı boşaltmalarını istediğini dile getirdi.

"Savaş alanı"

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Ebubekir de bölgede yaşananları "savaş" olarak nitelendirdi.

İsrail güçlerinin saat 1 sularında Cenin kenti ve mülteci kampına baskın düzenlediğini ifade eden Ebubekir, "Baskında göğüs, baş ve karın bölgelerinden vurulmuş 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca hastaneye ikisinin durumu kritik 13 yaralı getirildi." dedi.

İsrail güçlerinin ayrıca Cenin ile İbn Sina hastanelerini abluka altına aldığını, hastanelere ulaşan yolları buldozerlerle kapattığı; sağlık ekiplerinin yaralıları taşıma işini engellediğini belirten Ebubekir, geceyi "zor bir gece; ağır ateş ve füzelerin kullanıldığı, altyapının tahrip edildiği bir savaş" şeklinde nitelendirdi.

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'na, yakın zamanda çok sayıda kapsamlı baskınlar düzenledi. Altyapının, evlerin ve araçların tahrip edilmesinin yanı sıra bu saldırılar, genelde Tel Aviv'in "arandığını" iddia ettiği kişilerin ölümüyle sonuçlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.