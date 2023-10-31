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Dünya
AA 31.10.2023 10:09

ABD'den İsrail'e Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine "tedbir al" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddeti nedeniyle İsrail'in Filistinlileri korumak için "tedbir alması" gerektiğini belirtti.

ABD'den İsrail'e Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine "tedbir al" çağrısı

Sözcü Miller, günlük basın toplantısında, İsrail'in, Batı Şeria'daki saldırılardan Filistinlileri korumak için "tedbir alması" gerektiğini bildirdi.

Bu saldırıları yapanların ve saldırılara "seyirci kalan ya da müdahale edemeyen" İsrail ordusu mensuplarının, eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Miller, "Batı Şeria'daki İsrailli radikal yerleşimcilerin son dönemdeki saldırıları dahil olmak üzere tüm terörizm, şiddet ve sivilleri hedef alma eylemlerini, tutarlı ve açıkça kınadığımızı söylememe izin verin." ifadelerini kullandı.

Sözcü Miller, "Şunu söylemek istiyorum, özel olarak İsrail hükümetine ve kamuya, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini, saldırıyı yapanların sorumlu tutulması gerektiğini açıkça söyledik." dedi.

Öte yandan, İsrail'in Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ni tehdit etmesine ilişkin soruya, İsrail'den "sivil zayiatı en aza indirmek için uluslararası hukuka uygun hareket etmesini beklediklerini" ifade eden Miller, hastanelerin ve diğer alanların "korunan sivil altyapılar" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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