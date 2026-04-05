Gazze'de katil İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu engelli bir Filistinli hayatını kaybetti

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus'un güneyine ateş açtı. Açılan ateşte engelli bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, söz konusu Filistinlinin, Han Yunus'un güneyindeki Ard Limon bölgesi yakınlarında, İsrail ordusunun kontrol ve konuşlanma alanlarının dışındaki bir bölgede öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.