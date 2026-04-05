Dünya
AA 05.04.2026 16:08

Gazze'de katil İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu engelli bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ateşkesi ihlal ederek açtığı ateş sonucu engelli bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de katil İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu engelli bir Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus'un güneyine ateş açtı. Açılan ateşte engelli bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, söz konusu Filistinlinin, Han Yunus'un güneyindeki Ard Limon bölgesi yakınlarında, İsrail ordusunun kontrol ve konuşlanma alanlarının dışındaki bir bölgede öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Bununla birlikte, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gece saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
