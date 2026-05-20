Dünya
AA 20.05.2026 15:35

BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasını kınıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Emirliği'ndeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından gönderilen insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasını kınadığını bildirdi.

BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasını kınıyoruz

BAE Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 17 Mayıs'ta Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen İHA saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, Körfez ülkelerindeki hayati sivil tesisleri hedef alan "alçak terör saldırılarının" reddedildiği ifade edilerek, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Irak hükümetine "ülke topraklarından kaynaklanan saldırıları gecikmeden önleme" çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür tehditlerle acil ve sorumlu şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

Irak'ın bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkenin egemenliğinin korunmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağı ifade edildi.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.

