Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.05.2026 15:27

Bakan Göktaş: Tokat'taki selzedeler için 20 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş: Tokat'taki selzedeler için 20 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Afetin izlerini silmek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı;

Aafetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
İtalya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti
15:57
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 gemi geçti
15:50
Antalya'da hayalet ağ temizliği yapıldı
15:48
580 plaj "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı
15:46
Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın öldü
15:54
AB: Ebola enfeksiyon riski Birlik için çok düşük
Tarihi Halep Çarşısı eski canlılığına kavuşuyor
Tarihi Halep Çarşısı eski canlılığına kavuşuyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ