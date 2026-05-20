AA 20.05.2026 15:09

İran devlet televizyonu: 5 süper tankere Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 5 süper tankere izin verdiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, 5 süper tanker Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak.

Haberde, söz konusu tankerlerin boğazdan geçiş yapabilmek için Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptığı başvuruların olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

Her bir süper tanker, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

