AA 05.04.2026 14:34

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki beldelerde birçok evi yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki beldelerde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı.

[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura, Dibil, İlma Şaab, Kavzah, Bayyada ve Şemaa beldelerinde birçok evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri, bölgedeki çok sayıda iş yerini de ateşe verdi.

İsrail dün de Nakura'da birçok evi patlayıcılarla yıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, kara saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını söylemişti.

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

