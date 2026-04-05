Dünya
AA 05.04.2026 14:30

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 292'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 292'ye ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 292'ye yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin ise İsrail saldırılarında yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 292'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 73'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
SON HABERLER
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
00:18
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın ifadelerini eleştirdi
00:20
İran: ABD kendi askerlerini bombaladı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
