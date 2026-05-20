Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2026 16:58

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 773'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 773'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 773'ye yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 881 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 621 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 773'e, yaralı sayısının da 172 bin 723'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İtalya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "düşman yeni bir savaş arayışında" açıklaması
17:24
Fransa, İsrail büyükelçisini bakanlığa çağırdı
17:12
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 3 bin 73'e çıktı
17:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin liraya geriledi
17:13
Oxford: Yaşlılıkta sağlıksız yaşamın sorumlusu yüzde 80 oranında bireyin kendisi
16:52
Siirt'te elektrik akımına kapılan 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki sağlık merkezini hedef aldı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
Türkiye'nin caydırıcı gücünde tarihi adım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ