Dünya
AA 20.05.2026 16:12

İtalya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'den, uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ederek, izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu.

İtalya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'den özür talep etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

