Parçalı Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2026 12:08

ABD-İsrail saldırılarına karşı İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tansiyon yüksek

ABD Başkanı Trump, İran'da düşen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarıldığını duyurdu, İran'dan yalanlama geldi. "ABD helikopterlerinin düşürüldüğü yerden" görüntüler paylaşıldı. Kuveyt, Irak ve Bahreyn'e saldırılar düzenlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar ise küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. İşte son gelişmeler..

[İran'ın ABD helikopterlerinin düşürüldüğüne dair paylaştığı fotoğraf | ISNA]

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.

İran, Trump'ı yalanladı

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

İranlı ISNA ajansı, ABD'ye ait helikopterlerin düşürüldüğü yerden olduğu kaydedilen görüntüler paylaştı.


Bahreyn'de petrokimya tesisine saldırı

Öte yandan, Bahreyn'deki Gulf Petrochemical Industries Company'e (BSC) ait petrokimya tesislerinin bazı birimlerinin İran kaynaklı insansız hava araçlarınca (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu tesisteki bazı birimlerde yangın çıktığı, ancak yapılan müdahaleyle yangının söndürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.

Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste çıkan yangın söndürüldü

Kuveyt ve Irak'a saldırılar

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen İHA saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

Irak’ın güneyindeki Meysan Petrol Şirketi’ne bağlı Bezirgan petrol sahasındaki depoların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı duyuruldu. Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.​​​​​​​

Hürmüz Boğazı'ndaki durum piyasaları olumsuz etkiliyor

Dünyadaki günlük petrol talebinin yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan Hürmüz Boğazı’nda petrol, LNG ve ticari gemi geçişlerinde yaşanan ciddi aksaklıklar ve artan güvenlik riskleri, küresel enerji akışını doğrudan sekteye uğrattı.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarken oluşan arz kısıtı özellikle jet yakıtı olmak üzere diğer petrol ürünlerinde de fiyat baskısını artırdı.

İran: ABD-İsrail'le iş birliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

İran Yargı Erki, ABD ve İsrail'le iş birliği yaptığı veya bu devletleri desteklediği gerekçesiyle aralarında oyuncular, sporcular ve muhalif medya çalışanlarının da yer aldığı yurt dışında bulunan 100'den fazla tanınmış isim hakkında mal varlıklarının tespiti ve el konulması ile banka hesaplarının dondurulmasına yönelik karar çıkarıldığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
00:18
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın ifadelerini eleştirdi
00:20
İran: ABD kendi askerlerini bombaladı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ