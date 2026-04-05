AA 05.04.2026 14:30

İran: ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.

İran: ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi

İran basınının, Hatemu'l​​​​​​​ Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyonla ilgili, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." ifadesini kullandı.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

ABD-İsrail saldırılarına karşı İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tansiyon yüksek
ABD-İsrail saldırılarına karşı İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tansiyon yüksek

Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Zülfikari ise, kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

