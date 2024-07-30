Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Gazze'deki Hepatit vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, İsrail'in susuz ve gıdasız bıraktığı Gazze'de haftada ortalama 800 ila 1000 arasında Hepatit vakası tespit edildi.
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bin Hepatit vakasına rastlandı.
Açıklamada, hijyen koşullarının yetersizliğinin Gazze'de Hepatit A dahil diğer hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekildi.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle alt yapısı yok edilen Gazze'de temiz suya ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, hijyen sorunu da giderek büyüyor.