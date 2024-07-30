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Dünya
AA 30.07.2024 15:22

Trump: ABD Başkan Yardımcısı Harris, başkanlık yarışında Biden'dan daha kötü aday

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, "daha radikal solcu" diye nitelediği ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışında ABD Başkanı Joe Biden'dan "daha kötü bir aday" olduğunu belirtti.

Trump: ABD Başkan Yardımcısı Harris, başkanlık yarışında Biden'dan daha kötü aday

Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Başkan Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmi adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Harris'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harris'in, Biden'dan "daha kötü bir aday" olduğunu söyleyen Trump, "Bence o (Harris), daha radikal solcu." dedi.

Trump, Harris'in "çok fakat boş konuştuğunu" savundu.

Sosyal medyada kahkahasıyla gündeme gelen Harris'in gülüşünü de eleştiren Trump, "O gülüş, deli birinin gülüşü. Fakat artık böyle gülmediğini fark ettim. Birisi onu gülmemeye ikna etmiş." ifadesini kullandı.

Başkan Biden, 21 Temmuz'da X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

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