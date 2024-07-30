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Dünya
AA 30.07.2024 14:53

İngiltere'de kamu maliyesinde "22 milyar sterlinlik boşluk" tartışmaları büyüyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, kamu maliyesinde tespit ettikleri 22 milyar sterlinlik fark konusunda selefi Jeremy Hunt'ı "bilerek ve kasıtlı şekilde" yalan söylemekle suçladı.

İngiltere'de kamu maliyesinde "22 milyar sterlinlik boşluk" tartışmaları büyüyor

İngiliz medyasına konuşan Reeves, selefinin kamu harcamaları konusunda milletvekillerine ve ülkeye yalan söylediğini iddia ederek, "Hunt, Avam Kamarasından ve ülkeden kamu maliyesinin gerçek durumunu gizledi. Bunu bilerek ve kasıtlı şekilde yaptı. Seçim kampanyası sırasında da kamu maliyesinin durumu hakkında yalan söylediler." ifadelerini kullandı.

Hunt ise söz konusu iddiaları reddetti ve bu değerlendirmelere itiraz eden mektubunda Reeves'in Avam Kamarasına sunduğu belgenin yanlış olduğunu öne sürdü.

Reeves, 4 Temmuz'da seçimi kazanan İşçi Partisi'nin göreve gelmesinin ardından yaptırılan bir iç denetim kapsamında önceki hükümetin harcadığı para ile bütçeledikleri miktar arasında 22 milyar sterlinlik bir fark tespit ettiklerini söylemişti.

Bu açığı kapatmak için 10 milyon varlıklı emeklinin kışlık yakıt ödemeleri ve ülkedeki bazı sosyal bakım ödemelerinin de kaldırıldığını belirten Reeves, vergi artışına gidebileceklerini de ima ederek, "Önceki hükümetin harcayacağını söylediği miktar ile gerçekte harcadığı miktar arasında 22 milyar sterlinlik bir boşluk var. Dolayısıyla ekonomik istikrarı ve mali istikrarı yeniden tesis etmek için acil kararlar almak durumundayım. Vergileri artırmak istemiyoruz ancak zor kararlar almak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

İngiliz Bütçe Sorumluluğu Ofisi Direktörü Richard Hughes ise harcamalar üzerindeki yukarı yönlü baskılardan ancak geçen hafta haberdar olduğunu dile getirdi.

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