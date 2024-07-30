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Dünya
AA 30.07.2024 14:50

Google, İsrail ordusunun teknoloji konferansına sponsor olmayı planlamış

İsrail ile yaptığı gelişmiş yapay zeka teknolojisi anlaşması nedeniyle eleştirilen Google'ın İsrail ordusunun düzenlediği bir teknoloji konferansına sponsor olmayı planladığı ancak son anda organizasyondan isminin silindiği ortaya çıktı.

Google, İsrail ordusunun teknoloji konferansına sponsor olmayı planlamış

ABD merkezli The Intercept'in haberine göre, Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion'da 10 Temmuz'da İsrail ordusuna destek için düzenlenen "IT For IDF" adlı teknoloji konferansına Nokia, Dell ve Canon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji firması katıldı.

Google'ın son iki yıldır "IT For IDF'in önemli sponsorları arasında yer aldığı bilinirken, konferansın internet sitesindeki sponsorlar arasında yer alan Google Cloud logosu daha sonra bu listeden kaldırıldı.

Konferans organizatörleri ise basına yaptıkları açıklamada, Google Cloud logosunun internet sitelerinde yer aldığından haberdar olmadıklarını ve bunun bir hata olduğunu öne sürmesine karşın Google'ın şirket içi belgeleri ise şirketin İsrail güçlerinin teknoloji konferansına sponsor olmayı planladığını gösterdi.

Google'ın söz konusu şirket içi belgesinde "IT For IDF' konferansı düzenlenecek etkinlikler listesinde yer aldığı görüldü.

Bu belgelerde, Google, İsrailli bulut bilişim danışmanlık şirketi CloudEx ile söz konusu konferansın eş sponsoru olarak geçti.

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