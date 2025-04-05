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Dünya
AA 05.04.2025 14:45

Gazze'deki çocukların tek isteği "dünyadaki diğer akranları gibi yaşamak"

Katil İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım ve etnik temizlik yaptığı Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü'nde savaşın bitmesini, dünyadaki diğer akranları gibi yemeyi, içmeyi, okumayı ve oynamayı istiyor.

Gazze'deki çocukların tek isteği "dünyadaki diğer akranları gibi yaşamak"

Filistinli lider Yasir Arafat'ın, çocukların İsrail işgali altında karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tepki olarak 5 Nisan 1995 yılında ilan ettiği Filistin Çocuk Günü'nün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Filistinli çocuklar hala gönüllerince bir hayat yaşayamıyor.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım, anne karnındaki fetüslerden, 9 aydan küçük prematüre bebeklere, 18 yaş altı çocuklara kadar tüm yaş grubundaki çocukları etkiledi.

Daha önce benzeri görülmemiş hak ihlallerine maruz kalan Gazze'deki çocuklar, dünyadaki akranları gibi koşup oynayacakları ve okula gideceklerine eğer engelli kalmadılarsa ve aileleri de hayattaysa onlara yardım amacıyla odun toplama, su taşıma, çamaşır yıkama ve yiyecek bulma derdine düştü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Nehr el-Barid Mülteci Kampı'ndaki çocuklar, her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Filistin Çocuk Günü'nde sadece "yaşama, eğitim, beslenme ve güvenlik" gibi en temel insan haklarını elde edebilmeyi diledi.

Savaş, çocukların masum hayallerine bile yansıdı

Babasını Refah'a düzenlenen bir saldırıda kaybeden Nasır en-Nevaciha, savaşın bitmesini, daha iyi bir hayat sürmeyi ve okuyup doktor olmak istediğini söyledi.

Babasını kaybeden bir diğer çocuk Ali Ebu Said ise "Arkadaşlarımla oynamak, okuluma dönmek ve artık İsrail keşif uçaklarının sesini duymamak istiyorum." dedi.

Fatma ise Filistin Çocuk Günü'ndeki dileklerine dair "Evimize dönmek, yemek içmek, okula gitmek, eskiden olduğu gibi yaşamak, güzel şeyler yemek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Küçük Fatma yaşadıkları yerin yakınlarına saldırı olduğunda şarapnellerin onlara kadar geldiğini ve korkudan "kalplerinin yerinden çıkacağını" sözlerine ekledi.

Filistinli Beyan da savaşın bitmesi, bombardıman ve patlama seslerinin son bulması, onurlu bir yaşam sürmeyi ve diğer akranları gibi yiyip içmeyi diledi.

Ailesinin ateş yakması için enkazlar arasında odun, kağıt ya da naylon toplamaya çıkan Cena ise "Mutlu olmak, okumak, yemek ve içmek istiyorum." diye konuştu.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermiş ve İsrail, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1249 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı 115 bin 63'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 1 Nisan'da yapılan açıklamada, ölenlerden 30 bininin kadın ve çocuk olduğu, 7 bin 200 ailenin sicilden tamamen silindiği belirtilmiş, bu rakamların, İsrail'in hedefinin "Hamas'ı yok etmek değil Gazze'den Filistin varlığını silmek" olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

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