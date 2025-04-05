Gazze'deki hükümet: İsrail'in, Refah'taki sağlık ve sivil savunma görevlilerini vahşice infaz ettiği belgelendi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracını doğrudan hedef alarak ateş açtığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail’in kara lekelerle dolu siciline yeni bir suç daha eklendi. Bir video kaydı, işgalci İsrail ordusunun, sağlık, insani ve sivil savunma ekiplerini, insanlık görevlerini yerine getirirken, soğukkanlı bir şekilde ve kasıtlı olarak infaz ettiğini belgeledi." ifadelerine yer verildi.

Video kaydının, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığına dikkat çekilen açıklamada, görüntülen, İsrail’in "şüpheli şekilde yaklaşıyorlardı" şeklindeki yalanlarını çürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karşımızda, önceden planlanmış ve kasıtlı olarak gerçekleştirilen bir savaş suçu bulunmaktadır. Bu suç, insani ve tıbbi ekiplerin kanlarının tamamen hiçe sayıldığını göstermektedir. İşgalci İsrail, silah taşıyan değil, yara saran ve yangın söndürenleri hedef alacak kadar acımasızdır.

İşgalci İsrail'in bu korkunç suçu tüm insanlık adına şiddetle kınanmalıdır. Uluslararası toplumdan, tüm uluslararası, hak ve insani örgütlerden, tüm ülkelerden bu vahşi suçu kınamaları çağrısında bulunuyoruz."

"Suçluların cezalandırılmasının sağlanması gerekiyor"

Açıklamada, ABD yönetimi ile İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler, Gazze’deki soykırımın devam etmesinden tamamen sorumlu tutularak, söz konusu ülkelerin bu katliama ortak olmalarının, tarihleri için bir kara leke olacağı vurgulandı.

Ayrıca, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının infaz edilmesi suçuyla ilgili olarak acil ve bağımsız bir uluslararası soruşturma başlatılması, İsrail’in savaş suçlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer uluslararası mahkemelere sevk edilmesi gerektiği ve suçluların cezalandırılmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze’deki tüm insani ekiplerin, tıbbi personel, sivil savunma ve acil durum ekiplerinin derhal korunması gerektiği aktarılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Hedef alınan bölgelerde olayların araştırılması için gerçekleri ortaya çıkarmaya yönelik komiteler gönderilmesi, işgalci İsrail tarafından gizlenen toplu mezarların ziyaret edilmesi ve işgalin sivillere yönelik bu sürekli suçlarının, tıbbi ve insani ekipleri hedef alanların peşinden gidilmesi gerekmektedir."

Sağlık çalışanlarının naaşları, Ramazan Bayramı'nın ilk günü toplu mezardan çıkarıldı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, X hesabından, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının gömüldüğü toplu mezarın başında açıklamalarda bulunmuştu.

Whittall, "Sağlık ve sivil savunma çalışanları birer birer vuruldular. Cesetleri toplandı ve bu toplu mezara gömüldü. Onları üniformalarıyla, eldivenleriyle çıkarıyoruz. Hayat kurtarmak için buradaydılar. Bunun yerine, toplu bir mezara gömüldüler." ifadelerini kullanmıştı.

8 Filistin Kızılayı, 6 Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ve 1 Birleşmiş Milletler personelinin cansız bedenleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart'ta İsrail askerlerince gömüldükleri yerden çıkarılmıştı.

Görüntüler, İsrail'in iddialarını çürütüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alması uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları inkar politikasını sürdürüyor.

Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürmüştü.

İsrail Ordu Sözcülüğünden hafta başında yapılan açıklamada, görüntülerin ortaya çıkardığının aksine araçların "farları kapalı veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğinin" tespit edilmesinin üzerine askerlerin ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail ordusunun Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarını öldürmesi

Filistin Kızılayı'ndan 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.