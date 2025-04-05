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Dünya
AA 05.04.2025 12:48

Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine dün Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısının 18'e, yaralıların sayısının 61'e çıktığı bildirildi.

Ukrayna: Rusya'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e çıktı

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentindeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını ifade eden Lisak, çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.

Rus ordusunun bu gece kente insansız hava aracıyla (İHA) da saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Lisak, bu saldırıda ise bir kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentini balistik füzeyle hedef aldığı saldırıda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
 

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