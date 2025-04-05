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Dünya
AA 05.04.2025 12:07

ByteDance: ABD ile TikTok arasındaki anlaşma Çin yasalarına göre olmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok'un ülkede yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe gireceği tarihi dün 75 gün daha uzatmasının ardından uygulamanın çatı şirketi ByteDance, herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaya tabi tutulması gerektiğini açıkladı.

ByteDance: ABD ile TikTok arasındaki anlaşma Çin yasalarına göre olmalı
[Fotograf: Reuters]

ABD'de TikTok'un güvenilirliğine ilişkin tartışmalar sürerken ByteDance, uygulama üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Uygulamanın ABD'deki akıbetine dair müzakerelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD tarafıyla çözüme kavuşturulması gereken meselelerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD ile Çin arasında henüz uzlaşmaya varılmadığı kaydedilerek, herhangi bir anlaşmanın Çin yasalarına göre onaya tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün yeniden erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, dün de bu süreyi 75 gün uzatmıştı.

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