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Dünya
AA 05.04.2025 11:40

İçinde ölü kertenkele bulunan yemekten zehirlenen 65 öğrenci hastanede

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde içinde ölü kertenkele bulunan öğle yemeğinden zehirlenen 65 ilkokul öğrencisinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İçinde ölü kertenkele bulunan yemekten zehirlenen 65 öğrenci hastanede

Ulusal basındaki haberlere göre Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda servis edilen öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.

Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden yemeği bırakmaları istendi.

Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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