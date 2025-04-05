Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2025 11:15

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus’un batısındaki Katatva Mülteci Kampı'nda bulunan aşevini hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Aynı şekilde, İHA ile Han Yunus kent merkezinde bir eve düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Sikke Caddesi’ne düzenlenen topçu saldırısında ise bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi, Refah kenti ve çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında da 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Refah kent merkezini, kuzeydeki Ariba bölgesini ve çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı.

Hastane kaynakları, Refah’ın kuzeydoğusundaki Nasr beldesine daha önce düzenlenen saldırıda yaralanan Bahaddin Raid Muharib adlı gencin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde de bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı ancak detay verilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İran'da Cumhurbaşkanı, lüks geziye gittiği ortaya çıkan yardımcısını görevden aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi
17:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının ortak bir alfabeye kavuşması en önemli beklentilerimizden birisi
17:44
Cep telefonu ve yakın takip nedeniyle 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı
17:39
Anadolu Ajansı 105'inci yaşını kutluyor
17:11
Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerinde 350'den fazla çocuk tutuluyor
16:49
Kayseri'de 320 bin lira değerinde sahte tişört ele geçirildi
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ