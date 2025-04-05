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Dünya
AA 05.04.2025 11:58

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 50 bin 669'a çıktı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 60 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 60 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1309 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 184 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 669'a, yaralıların sayısının 115 bin 225'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yollarda ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

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