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Dünya
AA 05.04.2025 14:03

Filistin Eğitim Bakanlığı: İsrail çoğu öğrenci 17 binden fazla çocuğu öldürdü

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde çoğu öğrenci 17 binden fazla çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

Filistin Eğitim Bakanlığı: İsrail çoğu öğrenci 17 binden fazla çocuğu öldürdü

Her yıl 5 Nisan'da kutlanan "Filistin Çocuk Günü" münasebetiyle Eğitim Bakanlığı açıklama yayımladı.

Açıklamada İsrail'in saldırılarında en büyük hedefin çocuklar ve eğitim olduğu vurgulanarak "İşgal güçleri okulları yıktı. Çocukların okullara güvenli şekilde gitmesini engelledi. Özellikle Gazze Şeridi, Kudüs ve Batı Şeria'daki idare ve güvenliği İsrail'e bırakılan "C" bölgesinde öğrenciler günlük olarak zorluklarla karşı karşıya kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin, Tulkerim'in yanı sıra güneydeki El Halil ve Mesafir Yatta'da çocukların her gün sıkıntı yaşadıkları ve eğitim haklarından mahrum edildiklerine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"17 binden fazla çocuk Gazze'de şehit oldu, bu sayı, çocukların yaşadığı dramın derinliğini yansıtıyor, her bir rakamın ardında bir hayat hikayesi, anılar ve yaşanmışlıklar var.

Tüm bunlara rağmen daha iyi bir geleceğin tek garantisi olarak Gazze'de çocuklarımız eğitim haklarına sıkı sıkıya bağlılığını sürdürüyor. Bakanlık da bu hakkı garanti altına alan alternatiflerle çevrim içi okullar üzerinden eğitimi güçlendirmeye çalışıyor."

Filistin'in resmi verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölenlerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

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