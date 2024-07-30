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Dünya
TRT HABER, AP 30.07.2024 11:11

Olimpik Yüzme yarışları yine iptal edildi: Seine Nehri zamanında temizlenebilecek mi?

Paris'teki Seine Nehri'nde düzenlenmesi planlanan olimpik triatlon yüzme etkinliği, yüksek kirlilik seviyeleri nedeniyle bir kez daha iptal edildi. Bu durum, su kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki çabaların yetersiz olduğunu gösteriyor.

Olimpik Yüzme yarışları yine iptal edildi: Seine Nehri zamanında temizlenebilecek mi?

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Olimpiyatlar tüm hızıyla devam ederken, bir süredir kirliliği nedeniyle gündemden düşmeyen Seine Nehri'nde yapılması planlanan triatlon antrenmanları Pazartesi günü ikinci kez iptal edildi.

Erkekler triatlonunun Salı günü, kadınlar yarışının ise Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Organizatörler, triatlon etkinliklerinin planlandığı gibi gerçekleşeceğinden "emin" oldukları konusunda ısrar ediyor. Ancak cuma ve cumartesi günleri açılış töreni sırasında Paris'i etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından başta E. coli olmak üzere nehirdeki bakteri düzeyinin artması nedeniyle bu oldukça riskli bir hamle.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın baş organizatörü Tony Estanguet, Versailles Sarayı'ndaki bir binicilik etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle endişeli değiliz. Başından beri olduğu gibi tetikteyiz" dedi. Estanguet, "Şiddetli yağmurdan sonra 24 ile 48 saat boyunca etkinlikleri ertelememiz gerekebileceğini biliyoruz. Hava tahminleri yağmurun geri gelmeyeceğini gösteriyor" diye ekledi. Triatlonlar 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde, açık su yüzme yarışları ise 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yağışlı mevsimin etkisi

Olağanüstü yağışlı bir bahar ve yaz başlangıcı nedeniyle Seine Nehri, temmuz ayının başına kadar su testlerinde sürekli olarak başarısız oldu. Fekal maddenin bir göstergesi olan E.Coli bakteri seviyeleri zaman zaman izin verilen limitlerin 10 kat üzerinde çıktı.

Alternatif bölge planı

Paris 2024 ve Dünya Triatlonu yetkilileri, sporcuların sağlığının öncelik olduğunu vurguladı. Organizatörler, yağmur yağması durumunda açık hava yüzme etkinliklerini birkaç gün erteleme imkânına sahip olduklarını belirtti. Son çare olarak triatlonun yüzme ayağını iptal etmeyi ve maraton yüzmesini Paris'in doğusundaki Marne Nehri üzerindeki Vaires-sur-Marne'a taşımayı planladıklarını açıkladılar.

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