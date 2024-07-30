Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.07.2024 07:47

Hamas: Netanyahu engeller koyarak anlaşmayı erteliyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli engeller çıkararak Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığını söyledi.

Hamas: Netanyahu engeller koyarak anlaşmayı erteliyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram sayfasından İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın Gazze'de anlaşmayı engellediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Anlaşmayı erteleyen, kaçan ve anlaşmaya engeller çıkaran Netanyahu'nun kendisidir" diyen Rişk, Hamas Hareketi'nin olumlu ve esnek tutum sergilediğini arabulucuların çok iyi bildiğini kaydetti.

Anlaşmaya varılması için Hamas'ın yolu açtığını belirten Rişk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamas, İsrail'in engellerini aştı. Ateşkes, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çıkması ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'in hitabının da içerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında geçen konuları memnuniyetle karşılarken, Netanyahu bunları kabul etmedi."

Yeni talepler

Rişk, soykırımcı Netanyahu'nun "kendilerinin sunmuş oldukları ve Hamas'ın üzerine düzeltmeler yaptığı teklifi kabul ettiğine" ilişkin sözünün yalan olduğunu ifade etti.

"Tüm dünya İsrail'in kendisi tarafından sunulan teklifinde geçmeyen ek şartlar ve taleplerde bulunduğunu biliyor" diyen Rişk, Netanyahu'nun arabulucuların tüm müzakere turlarında getirdiği tekliflere cevap vermediği ve son Roma görüşmelerinde olanların da bunu teyit ettiğini vurguladı.

İsrail Wala haber sitesi, iki gün önce, İsrail'in ABD'ye anlaşmaya ilişkin yeni bir teklif sunduğunu ve Netanyahu'nun bunda Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine silah naklini engelleyecek gözlemci bir mekanizma kurulması hususunda özellikle yeni taleplerinin bulunduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER
Hamas İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Maduro, Ulusal Seçim Konseyi'nden mazbatasını aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
09:31
Şanlıurfa'da yasaklı sulak alanlara giren 34 kişiye ceza
09:22
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
08:53
Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
08:41
İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
08:52
Zehir tacirlerine 17 ilde operasyon: 45 tutuklama
Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
FOTO FOKUS
Akciğer nakliyle hayata dönen Erol Özyurt yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı
Akciğer nakliyle hayata dönen Erol Özyurt yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ