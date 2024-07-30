Nijerya'da Boko Haram operasyonu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Ordusu, Boko Haram'ın Borno eyaletindeki karakola düzenlediği saldırının ardından teröristlere karşı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Boko Haram üyelerinin, dün Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki karakola düzenlediği saldırıda bir polis ve bir kadın yaşamını yitirmişti.

15 yıldaki terör saldırılarında 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.