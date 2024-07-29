Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2024 23:04

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki farklı noktalara bir dizi hava saldırısı düzenledi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları Marun el Ras ve Şihin beldelerine hava saldırısı düzenledi.

Marun el Ras'a fırlatılan füzelerden birinin patlamadığı belirtildi.

İsrail'e ait insansız hava aracından fırlatılan bir füzenin de Ayta eş-Şaab beldesine düştüğü kaydedilen haberde, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

1 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesinde de bir aracı vurdu.

1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail İHA'larının Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde bir motosikleti vurduğunu duyurdu.

Motosiklete düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Refah kentinin su kaynaklarının yüzde 40'ını yok etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişi gözaltına alındı
23:26
İsrail'de Filistinli tutukluya cinsel işkence eden askerlerin gözaltına alınması krizi devam ediyor
22:46
İsrail, Refah kentinin su kaynaklarının yüzde 40'ını yok etti
22:29
İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü, 9'u çocuk 11 kişi yaralandı
21:44
Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
21:24
Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
FOTO FOKUS
Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi
Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ