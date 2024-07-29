İsrail’in Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Han Yunus'un Ebu Humeyd Kavşağı'nda bekleyen bir grup Filistinliyi bombaladı.

Kentteki Nasır Hastanesi sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sözde "güvenli bölge" olduğu ifade edilen Filistinlilerin toplandıkları bir noktaya düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren 5 Filistinlinin naaşının hastaneye nakledildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Sabra, Zeytun ve Şeyh Aclin mahallelerine yönelik gece boyu yoğun topçu saldırıları düzenlemişti.

Söz konusu mahallelere giren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine otomatik silahlarla rastgele ateş açarak, bölgede bulunan bazı ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.