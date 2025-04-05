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Türkiye
AA 05.04.2025 15:23

Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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