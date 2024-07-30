İngiltere'de bıçaklı saldırı: Ölen çocukların sayısı 3'e yükseldi

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, dün, Southport'ta meydana gelen bıçaklı saldırıda, yaralanan üçüncü bir çocuğun daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "9 yaşındaki kız çocuğu bu sabah erken saatlerde hastanede hayatını kaybetti. Dün ölen çocukların 6 ve 7 yaşlarında kız çocukları olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Bıçaklı saldırıda, 8 çocuğun daha yaralandığı ve bunlardan 5'inin durumunun kritik olduğu aktarılan açıklamada, olay sırasında yaralanan 2 yetişkinin de durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Southport'taki bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Liverpool kentine yaklaşık 35, Manchester kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Southport'ta öğle saatlerinde bir saldırganın, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi bıçakladığı açıklanmıştı.

Hart Caddesi'ndeki binada yaşanan olayın ardından bölgeye giden polis, şüpheliyi saldırıda kullandığı belirtilen bıçakla gözaltına almıştı.

Görgü tanıkları, yaralıların arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu, olayın Amerikalı şarkıcı Taylor Swift temalı etkinlikte yaşandığını anlatmıştı.

Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy de saldırıya ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, yerel saatle 11.47'de (TSİ 13.47) polise "dans okulunda bıçaklı saldırı olduğu" ihbarının geldiğini kaydetmişti.

Aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6'sı ağır 9 çocuğun yaralandığını açıklayan Kennedy, 2 yetişkinin de ağır yaralı olduğunu, bu kişilerin çocukları korumaya çalışırken yaralandıklarını söylemişti.

Kennedy, olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü kaydederek, şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks'ten geldiği ancak aslen Galler'in başkenti Cardiff'ten olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kennedy, kentteki Hart Caddesi'nde bulunan dans okulundaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift konseptli etkinliğe katılan çocukların hedef alındığını ifade ederek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini vurgulamıştı.

Saldırının ardından hükümetten tepki açıklamaları gelmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, Southport'tan gelen haberlerin korkunç ve şok edici olduğunu belirtmişti.

Starmer, olay yerine hemen ulaşan polis ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, kendisinin sık sık gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, X'ten yaptığı paylaşımda, bölgedeki güvenlik güçleriyle temasta olduğunu ve çalışmalara tam destek verdiğini ifade etmişti.