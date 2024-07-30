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Dünya
AA 30.07.2024 15:16

Meksika, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını tanıyacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'da devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.

Meksika, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını tanıyacak

Mexico News Daily'nin haberine göre, Obrador yaptığı basın açıklamasında, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarına değindi.

Obrador, Venezuela Seçim Konseyinin resmi sonuçları açıklamasını bekleyeceklerini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk sonuçlara göre önde olduğunu belirten Obrador, "Eğer Seçim Konseyi bu gidişatı doğrularsa, Venezuela halkı tarafından seçilen hükümeti tanıyacağız çünkü demokrasi budur." dedi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

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