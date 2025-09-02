Açık 23.4ºC Ankara
Dünya
AA 02.09.2025 19:52

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in zorunlu göç planı büyük felakete yol açacak

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze kenti ve kuzeydeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in zorunlu göç planı büyük felakete yol açacak
[Fotograf: AA]

Basal, yaptığı basın açıklamasında, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliyi, zorla yerinden etme ve tekrarlanan zorunlu göç politikalarıyla insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun kapalı bir cezaevine kapatmayı planlıyor." dedi.

İsrail ordusunun uyguladığı zorla yerinden etme operasyonlarının Filistinli sivillere yönelik "etnik temizliğin bir şekli" olduğunu vurgulayan Basal, Gazze kentinin Sabra ve Zeytun mahalleleri başta olmak üzere hiç olmadığı kadar şiddetli bombardımana maruz kaldığını belirtti.

Basal, İsrail ordusunun boşaltmak istediği Gazze kenti ile kuzey bölgelerinin, Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün yüzde 12'sine tekabül ettiğini kaydetti.

Soykırımcı İsrail 1,5 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine sürmek istiyor

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki altyapının yüzde 85'inin, kuzeyindeki Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgelerinin ise yüzde 70'inden fazlasının yıkıma uğradığını aktaran Basal, İsrail'in Gazze kenti ve kuzeyde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine sürmek istendiğini belirtti.

Basal, "İsrail, sözde insani bölge bahanesiyle Gazze kenti ile kuzeyi tamamen boşaltmayı planlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki demografik yapıyı değiştirilmeye çalıştığına işaret eden Basal, yüz binlerce sivilin açlık, hastalık ve yavaş bir ölüme maruz bırakıldığını dile getirdi.

Gazze kentindeki durum "felaket" boyutunda

Gazze kentindeki durumu "felaket" olarak nitelendiren Basal, zorunlu kitlesel göç planının çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Basal, "Sivil savunma ve sağlık ekipleri, ambulanslar ve onlara bağlı araçlar hedef alındıkları için sözde güvenli bölgelerden gelen acil insani yardım ve kurtarma çağrılarına yanıt vermekte büyük zorluk yaşıyor." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Basal, sözlü uyarıların artık yeterli olmadığına işaret ederek, "Tek başına sloganlar bir şey ifade etmiyor. Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik katliam ve soykırımın durdurulması için gerçek hayatta fiili adımlar atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
OKUMA LİSTESİ