Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır’ın arabuluculuğunda devam eden ateşkes müzakereleri ve Filistin devletinin tanınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistinlilerin tüm uluslararası platformlarda uygun ve güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önemine vurgu yapan Ensari, İsrail’in mevcut adımlarına bölgesel ve uluslararası düzeyde açık bir şekilde karşı çıkıldığını belirtti.

Ensari, Filistin devletinin tanınması süreci ve iki devletli çözüm ile ilgili, “İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yokken, barış sürecini beklemenin bir faydası yoktur.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun İsrail saldırılarını durdurmak için ortak bir tavır sergilemesi gerektiğinin altını çizen Ensari, insani meselenin herhangi bir anlaşmaya bağlanamayacağını, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için sınır kapılarının derhal açılması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu hükümetine savaşı sona erdirmek için müzakerelere katılma çağrısında bulunan Ensari, İsrail’in Gazze’yi işgal planının bölgedeki tüm taraflar için, hatta rehineler açısından dahi ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Ensari, Gazze’de ateşkes için sunulan son öneriye İsrail’den şimdiye kadar herhangi bir yanıt alınmadığını hatırlatarak, "İsrail'in artık bir yanıt vermesi ve müzakerelere katılması gerekiyor ancak şu ana kadar yeni bir şey yok" dedi.

İsrail’in sahadaki askeri operasyonlarını genişlettiğini kaydeden Ensari, bunun olumlu bir sonuca yol açmayacağını vurguladı.

Ensari, “Gazze’de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Öte yandan İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden The Times of Israel'e yapılan açıklamada ise, "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtilmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.