Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2025 19:36

ABD'de bir adam, kapı ziline basıp kaçan çocuğu öldürmekle suçlanıyor

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde bir adam, kapısının zilini çalıp kaçan 11 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürmekten yargılanıyor.

ABD'de bir adam, kapı ziline basıp kaçan çocuğu öldürmekle suçlanıyor
[Fotograf: AP]

CNN'in haberine göre, Harris County Bölge Savcılığı, 30 Ağustos'ta kapısının zilini çalıp kaçan bir çocuğu öldürmekle yargılanan Gonzalo Leon Jr hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, Gonzalo'nun adresinin, bir görgü tanığının, vurulmuş bir şekilde bir evden uzaklaşarak koşan 11 yaşındaki çocuğa ilişkin verdiği ihbarla örtüştüğü belirtildi.

Gonzalo'nun "çocuğu vurarak öldürdüğü" iddiasıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, görgü tanıklarının, çocuğun bölgedeki bazı evlerin kapı zillerini çalıp kaçtığı esnada bir evden üzerine ateş açıldığını ve yaralandığını bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, çocuğun ve arkadaşlarının o sırada "kapı zili çalıp kaçma" oyunu oynadığı bildirildi.

Ayrıca Gonzalo'nun saldırısının "eve yakın olmaması" nedeniyle "meşru müdafaa sayılamayacağı" ifade edildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:36
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in zorunlu göç planı büyük felakete yol açacak
19:56
Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor
19:47
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
19:46
Antalya, 8 ayda 12 milyona yakın yabancı turisti ağırladı
18:49
Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
18:45
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ