ABD'de bir adam, kapı ziline basıp kaçan çocuğu öldürmekle suçlanıyor

CNN'in haberine göre, Harris County Bölge Savcılığı, 30 Ağustos'ta kapısının zilini çalıp kaçan bir çocuğu öldürmekle yargılanan Gonzalo Leon Jr hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, Gonzalo'nun adresinin, bir görgü tanığının, vurulmuş bir şekilde bir evden uzaklaşarak koşan 11 yaşındaki çocuğa ilişkin verdiği ihbarla örtüştüğü belirtildi.

Gonzalo'nun "çocuğu vurarak öldürdüğü" iddiasıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, görgü tanıklarının, çocuğun bölgedeki bazı evlerin kapı zillerini çalıp kaçtığı esnada bir evden üzerine ateş açıldığını ve yaralandığını bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, çocuğun ve arkadaşlarının o sırada "kapı zili çalıp kaçma" oyunu oynadığı bildirildi.

Ayrıca Gonzalo'nun saldırısının "eve yakın olmaması" nedeniyle "meşru müdafaa sayılamayacağı" ifade edildi.