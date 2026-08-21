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Dünya
AA 21.08.2026 15:20

Gandhi'nin el yazısı notları yaklaşık 1,7 milyon dolara satıldı

Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin hayata ilişkin görüşlerini içeren el yazısı notlar, açık artırmada yaklaşık 1,7 milyon dolara alıcı buldu.

Gandhi'nin el yazısı notları yaklaşık 1,7 milyon dolara satıldı
[Fotograf: Reuters]

Hint basınındaki haberlere göre, Gandhi'nin el yazımı notları, Mumbai kentinde açık artırmaya çıktı.

Gandhi'nin hakikat, şiddetsizlik ve öz denetim üzerine 1944-1946 yıllarında kaleme aldığı 600'den fazla el yazısı mesajı içeren notlar, 1,69 milyon dolara satıldı.

"Saffronart" müzayede evinden yapılan açıklamada, bu satışın, "bir açık artırmada Hint tarihine ilişkin belge için ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırdığı" belirtildi.

Notları satın alan kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, eserin Hindistan'da kalacağı kaydedildi.

Şiddet içermeden sosyal adalet arayışını ifade eden Satyagraha eyleminin öncüsü Gandhi, ölümünün ardından tüm dünyada bireysel özgürlük ve vatandaşlık hakları savunucularına ilham kaynağı olmuştu.

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