Suudi Arabistanlı emekli general: Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik

Suudi Arabistanlı emekli general, stratejik çalışmalar ve siyaset bilimi alanlarında araştırmacı ve yazar Muhammed Salih el-Harbi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda katıldığı programda, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ve iki ülke arasında planlanan demir yolu projesini değerlendirdi.

Harbi, "Açıkçası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok ileri düzeyde. Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik. Türklerin Suudi Arabistan'da büyük projeleri bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan, askeri alanda Baykar ile ortaklıklara girdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Harbi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel düzeyde güçlerini pekiştirdiğini ve stratejik denge doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan-Türkiye demir yolu projesi

Harbi, iki ülkenin ulaştırma bakanları tarafından imzalanan anlaşmanın, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında planlanan demir yolu projesinin başlangıcını oluşturduğunu ifade etti.

Projeyi sosyal, tarihi, kültürel ve ekonomik boyutları bulunan "stratejik bir niteliksel dönüşüm" olarak nitelendiren Harbi, hattın küresel ulaşım, tedarik zincirleri ve lojistik faaliyetleri üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'dan Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanması planlanan demir yolu hattının yaklaşık 3 bin kilometre uzunluğunda olacağını kaydeden Harbi, bu hatla Asya'nın Avrupa'ya bağlanacağını söyledi.

Projenin Körfez ülkeleri ile Türkiye ve Avrupa arasında alternatif bir kara ulaşım koridoru oluşturacağını belirten Harbi, demir yolu hattının yolcu ve yük taşımacılığının yanı sıra lojistik malzeme ve ürünlerin taşınmasında kullanılacağını aktardı.

Harbi, projenin yalnızca Suudi Arabistan'a değil, güzergah üzerindeki ülkelerin tamamına fayda sağlayacağını belirterek, "Fayda herkes için olacak, kaybeden olmayacak." ifadesini kullandı.

Emekli general Harbi ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ortak projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını ve iki ülkenin​​​​​​​ bölgesel çıkarları doğrultusunda işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.