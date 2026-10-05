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Bilim Teknoloji
TRT Haber 05.10.2026 13:47

GÖKBAĞI projesinin ilk uydusunu TRT Haber görüntüledi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TRT Haber'in soruları yanıtladı. Akyol, “200’e yakın takım uydu olarak uzayda görev yapacak GÖKBAĞI projemizin uydusunun gerçek halini ilk defa gösteriyoruz.” dedi.

GÖKBAĞI projesinin ilk uydusunu TRT Haber görüntüledi

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Kongrede dünya çapındaki uzay profesyonelleri bir araya geldi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TRT Haber'in soruları yanıtladı.

Akyol'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Uzun zamandır ASELSAN olarak biz bu alana yatırım yapıyoruz. Şu an aktif görevde birçok faydalı yükümüz var. Gerek haberleşmede, gerek navigasyonda ve başka alanlarda. Şimdi üç önemli alanı da Uzay Kongresi'nde dünyaya gösterme imkanı bulduk. Bunların başında GÖKBAĞI projemiz geliyor. Geçtiğimiz yıl sonunda devletimizle başladığımız takım uydu çalışmasının şu an dizaynını yapıyoruz. GÖKBAĞI'nı inşa etmeye başladık. Birçok alandan uzaydan bu haberleşmeyi sağlayarak ülkemize avantaj sağlayacak. Bu proje tam bağımsız teknoloji vizyonumuzu uzaya taşıyacak bir proje. 2028-2029 yıllarında fırlatıldığını ve artık takım uydunun oluştuğunu görmeye başlayacağız. Bunu da dünyaya göstermiş olduk. 

 

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