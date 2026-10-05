DIGIAGE kampının ardından oyun ekosistemine yeni yatırım hamlesi

Bilişim Vadisi bünyesindeki DIGIAGE, oyun geliştirme programlarıyla büyüttüğü girişim havuzunu yatırım dünyasıyla daha sistemli biçimde buluşturmak üzere Yaratıcı Endüstriler Fonu girişimine yönelik çalışmalarını duyurdu.

İzmir’de düzenlenen DIGIAGE Global Indie Game Summit kapsamında H2O Investment, Firstpoint VC, APY Ventures ve Rota Portföy Yönetimi bünyesindeki New Rising Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iyi niyet protokolleri imzalandı.

TRT’nin DIGIAGE 12. Oyun Geliştirme Kampı kapsamında TRT Bil Bakalım ve TRT Dinle ile yer aldığı süreç, geliştiricilerin içerik, oyun ve dijital ürün ekosistemiyle buluştuğu bir ortam oluştururken; kampın ardından gerçekleşen zirveyle birlikte oyun stüdyolarının yatırımcılarla temasını güçlendirmeye yönelik yeni iş birlikleri gündeme geldi.

İmzalanan protokollerle DIGIAGE ekosistemindeki oyun stüdyolarının yatırım potansiyelinin değerlendirilmesi, uygun ekiplerin yatırımcılarla buluşturulması ve olası ortak yatırım olanaklarının ele alınması hedefleniyor. Protokoller, bu alanlarda birlikte çalışmaya yönelik niyeti ortaya koyarken herhangi bir yatırım kararı veya finansman taahhüdü içermiyor.

Oyundan stüdyoya, stüdyodan küresel pazara

DIGIAGE’ın yeni yatırım yaklaşımı, oyun geliştirme kampları ve girişim programlarıyla oluşturulan ekosistemi yatırım dünyasıyla daha düzenli bir yapıda buluşturmayı amaçlıyor.

DIGIAGE’ın oyun geliştirme süreçlerinde yer alan ekipler; projelerini geliştirirken mentorluk, sektör buluşmaları ve sunum imkanlarından yararlanıyor. Yeni yatırım modeliyle birlikte bu süreçte ortaya çıkan ekiplerin yatırım hazırlığının daha erken aşamalarda değerlendirilmesi ve uygun girişimlerin yatırımcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Böylece geliştiricilerin yalnızca oyunlarını tamamlamasına değil, projelerini sürdürülebilir bir stüdyo yapısına dönüştürmesine ve küresel pazarlara açılmasına uzanan bir yol oluşturulması amaçlanıyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yatırım hamlesini şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’nin oyun alanındaki gücü, tek tek başarılı oyunların çok ötesinde: Sürekli yeni ekipler ve yeni fikirler üreten bir yetenek havuzumuz var. Şimdi bu havuzun içinden kalıcı şirketler çıkmasına odaklanıyoruz. DIGIAGE’ın yatırım hamlesi, geliştiricilerin önündeki en kritik eşiklerden birini aşmak için atılmış bir adım. Hedefimiz, Türkiye’de kurulan oyun stüdyolarının dünyanın her yerinde oyuncuya ulaşabilmesi.”

Yatırımcıya görünürlük, stüdyoya büyüme yolu

Yeni yaklaşımın merkezinde, yatırımcıların oyun ekiplerini yalnızca yatırım arayışına çıktıkları aşamada değil, gelişimleri boyunca tanıyabilmesi yer alıyor.

DIGIAGE’ın kamp, mentorluk, kuluçka ve hızlandırma süreçlerinde yer alan stüdyoların ekip yapıları, geliştirdikleri oyunlar ve büyüme potansiyelleri değerlendirilecek. Yatırım görüşmesine hazır olduğu değerlendirilen girişimler için ilgili yatırımcılarla bağlantı kurulması ve olası ortak yatırım imkanlarının ele alınması planlanıyor.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız ise yatırım sürecine ilişkin şunları söyledi:

“Bir oyun stüdyosunun yatırım arayışına çıktığı gün, yatırım hazırlığına başladığı gün olmamalı. Biz ekipleri fikir aşamasından itibaren tanıyoruz; oyunlarını, nasıl çalıştıklarını ve zaman içindeki gelişimlerini görüyoruz. Bu birikimi yatırımcılarla buluşturduğumuzda hem stüdyolar için daha doğru fırsatlar yaratabilir hem de yatırımcıların güçlü ekipleri daha erken keşfetmesini sağlayabiliriz.”

İzmir’de başlayan süreç yeni bir aşamaya taşınıyor

7–10 Eylül’de Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü’nde gerçekleştirilen DIGIAGE 12. Oyun Geliştirme Kampı’nın ardından 11–12 Eylül’de düzenlenen DIGIAGE Global Indie Game Summit, geliştiricileri yatırımcılar, yayıncılar ve uluslararası oyun sektörü temsilcileriyle bir araya getirdi.

Zirve kapsamında duyurulan yeni yatırım iş birlikleriyle DIGIAGE, oyun geliştirme programlarıyla oluşturduğu girişim havuzunu yatırım dünyasıyla buluşturma sürecini daha sistematik bir yapıya taşımayı hedefliyor.

Bu yaklaşımla fikirden prototipe, prototipten stüdyoya, stüdyodan yatırıma ve küresel pazara uzanan sürdürülebilir bir oyun ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.