Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesini hedef aldı.

İsrail ordusu Mansuri beldesinde şiddetli patlama gerçekleştirdi. Patlamanın sesleri çevredeki birçok köy ve beldeden duyuldu.

Sur kenti ile sınırındaki köy ve beldelerin üzerinde uçan İsrail savaş uçakları, ses duvarını aştı.

İsrail güçleri, Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesindeki Hadasa ve Tayri beldelerinde de patlamalar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Nebatiye el-Fevka beldesinin çevresinde bulunan Ali Tahir Tepesi'ni ve Debşe Tepesi ile Kevfer Rumman bölgesi arasındaki alanı hedef aldı.

Savaş uçakları, Kevfer Rumman bölgesini ve Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey kesimlerini vurdu.

İsrail ordusu ayrıca Meyfeddun beldesinin, Doğu Zevtar yönündeki dış kesimlerini aralıklı şekilde topçu ateşine tuttu.

Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 301 kişinin yaralandığını bildirmişti.