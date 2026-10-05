Gökyüzünde dev Türk bayrağıyla rekor

MSB'nin sosyal medya hesabından "Gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde, 3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağının havada açıldığı anlar yer aldı.

"Göklerdeki bir destan"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk bayrağının sadece bir simge olmadığına vurgu yapılarak, "O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak." ifadeleri kullanıldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki seçkin paraşütçülerin gerçekleştirdiği operasyon, görsel şölen oluştururken izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.