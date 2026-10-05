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Gündem
TRT Haber 05.10.2026 12:45

Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetinde "Sufa 53 hattı" üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesini ve bölgede yeni oldubittiler yaratmaya çalışmasına tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki toprak ihlallerine sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının gerilimi tırmandırdığı vurgulanarak, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu hattaki çalışmalarının 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir.

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Suriye
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