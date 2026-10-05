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Gündem
AA 05.10.2026 12:08

Bakan Uraloğlu: 2 yılda 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren projesine ilişkin, 2 yılda 577 yolcu kapasitesine sahip 14 yeni setin üretilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu: 2 yılda 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef iki yılda 14 tren seti

Uraloğlu, Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğinin altını çizerek, "2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Hızlı Tren setlerinin 8 araçtan oluştuğunu ve 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu aktaran Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini belirtti.

Uraloğlu, ilk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiği bilgisini vererek, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını kaydetti.

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Abdulkadir Uraloğlu Yerli ve Milli Teknolojiler Hızlı Tren
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