Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 155 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı.” 61 il merkezli "Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -155’i tutuklandı. -183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Sosyal medya platformları üzerinden "ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, -Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, -Kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri tespit edildi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 5, 2026

Şüphelilerin, çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Son beş günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Bakan Çiftçi: Siber suçluların bağlantısını kopardık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."