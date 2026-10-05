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TRT Haber, AA 05.10.2026 11:22

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 155 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu.

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 155 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

 

Şüphelilerin, çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Son beş günde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Bakan Çiftçi: Siber suçluların bağlantısını kopardık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."

 

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