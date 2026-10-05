İstanbul Valisi Davut Gül, 9 aylık güvenlik verilerini açıkladı

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentteki bu yılın 9 ayına ilişkin emniyet ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaşan İstanbul Valisi Gül, vatandaşların huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmelerinin kendilerinin en temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Geride kalan 9 ayın verilerini geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak sunduklarını belirten Gül, "Amacımız sadece rakamları açıklamak değil, bu rakamların İstanbul'un günlük hayatıyla ilgili ne söylediğini de hep birlikte görmek." ifadesini kullandı.

Gül, sahada tavizsiz, çok net bir irade ortaya koyduklarına dikkati çekerek, "Bu kararlı duruş sayesinde 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. 4 bin 237 şahıs yakalandı, 826 şahıs tutuklandı, 639 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın öncülüğünde, milletimizin desteği ve duasıyla terörü sadece şehrimizden değil, bu coğrafyadan silmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Suç işleyenin yanına kar kalmıyor"

Şehrin sosyal hayatının, ekonomisinin ve ticaretinin doğrudan huzur ikliminden beslendiğini, bu nedenle asayiş verilerine hiçbir zaman istatistik gözüyle bakmadıklarını dile getiren Gül, "Bu anlayışla önleyici tedbirlerimizi ve operasyon sayılarımızı sürekli artırıyoruz. 2026 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, kişilere karşı işlenen suçların 2025 yılının aynı dönemine göre düşmeye, aydınlatma oranımızın da yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu tablo, suçun işleyenin yanına kar kalmadığını en net şekilde gösteriyor." şeklinde konuştu.

Gül, mal varlığına karşı işlenen suçlara değinerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığı yüzde 51, kapkaç yüzde 43, otoda hırsızlık yüzde 36, yankesicilik yüzde 25 oranında azaldı. Bütün bu rakamlar bize şunu söylüyor. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan, suç potansiyeli taşıyan kişilerin yakalanması hem suçların tekrarını önlüyor hem de kötü niyetli insanlara ders oluyor. Bu vesileyle İstanbul'umuzun huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin her bir mensubuna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ruhsatsız silah bulundurmak da taşımak da suçtur"

Üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun ruhsatsız silahlar olduğunu belirten Gül, "Bizim ruhsatsız silaha karşı tavrımız çok net. Sokakta korku oluşturan, suç potansiyeli taşıyan hiçbir şeye müsamahamız yok. Bu kararlı duruş neticesinde bu yılın ilk 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 düştüğünü görüyoruz. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Ruhsatsız silah bulundurmak da taşımak da suçtur." değerlendirmesinde bulundu. Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede temel anlayışımız çok açık. Hiçbir suç örgütü devletten büyük değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Nasıl ki sokakta suç çetelerine nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerini de sanal alemde aynı şekilde takip ediyoruz. Özetle, organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi. Yakalanan 3 bin 998 şahıstan 2 bin 517'si tutuklandı. Finansal kaynaklarına el koyuldu. Propaganda ve eleman temini için kullanılan 1974 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

Mücadelenin önemli başlıklarından birinin de kaçakçılık olduğuna işaret eden Gül, kaçakçılığı yalnızca bir vergi kaybı ya da denetim meselesi olarak görmediklerini vurguladı.

Bunun doğrudan ekonomik düzeni, esnafın hakkını ve vatandaşın sağlığını koruma meselesi olduğunu, her türlü karanlık yapının can damarı niteliğindeki finans kaynağını kesme meselesi olduğunu aktaran Gül, şunları dile getirdi:

"Bu bilinçle yürüttüğümüz mücadelemizde bu yılın ilk 9 ayında 2025 yılının aynı dönemine göre operasyon sayımız yüzde 7, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 54 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar Türk lirasından fazla vergi kaybı önlendi. Yine akaryakıt kaçakçılığında denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı, piyasaya sürülen kaçak akaryakıt miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı."

"Suç işlenmeden aksiyon alıyoruz"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede öncelikli hedefin gençleri bu bataklıktan uzak tutmak, zehir ticareti üzerinden organize suç şebekelerini ve terör yapılarını finanse eden karanlık ağların can damarlarını kesmek olduğunu anlatan Gül, "Özellikle okulların çevresinde saha denetimlerimizi sadece devriyelerle değil kamera sistemlerimiz, siber takiplerimiz, Hayat 112'ye gelen ihbarlarla koordineli sürdürüyoruz. Suç işlenmeden aksiyon alıyoruz." diye konuştu.

İnternetin yaygınlaşmasıyla suçluların yöntem değiştirdiğine ve siber suçların arttığına dikkati çeken Gül, bu alanda da suçluları adım adım takip ettiklerini, nefes almalarına fırsat vermediklerini ve vatandaşların mağduriyetlerini büyümeden önlediklerini söyledi.

Son bir yılda toplam araç sayısının yaklaşık yüzde 6, motosiklet sayısının ise yüzde 10 arttığı bilgisini veren Gül, "Ancak genel tabloya baktığımızda denetim sayılarımızın artmasına rağmen toplam araç sayımızın yüzde 15'ini oluşturan motosikletlerin her üç kazadan ikisine karıştığını görüyoruz. Bu tablonun değişmesi için İçişleri Bakanlığımız motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"Düzensiz göç İstanbul'da sorun olmaktan çıktı"

Düzensiz göç konusuna da değinen Gül, kentin yıllık 20 milyona yakın turist ağırladığını ve yaklaşık 1 milyon yerleşik yabancı misafirin bulunduğunu bildirdi.

Gül, "Kayıtlı olarak Türkiye'ye geldiyse, kayıtlı olarak yaşıyorsa, izin verildiği kadar kalıyorsa hiçbir problem yok. Ama öyle ya da böyle, bir şekilde kaçak geldiyse, İstanbul'umuzun her köşesindeki mobil göç noktalarımızla bunu tespit ediyor, gereğini yapıyoruz. Veriler de gösteriyor ki bu konu hamdolsun İstanbul'umuzda sorun olmaktan çıktı." şeklinde konuştu.

15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin, 28 Ekim'e kadar ise havai fişek ve benzeri eğlence araçlarının satış ve kullanımının yasaklandığını da anımsatan Gül, "Alınan bu tedbirlerin ve hemşehrilerimizin dikkatinin, duyarlılığının rakamlara yansıdığını, hem yangın sayısının azaldığını hem de ormanlık alanların çok daha az zarar gördüğünü görüyoruz. Bu vesileyle fedakarca görev yapan her bir personelimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıllarda olduğu gibi yanan ormanlık alanlarımızı yeniden ağaçlandıracağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde bütün hemşehrilerimizi fidan dikim alanlarımıza bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gül’e, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.