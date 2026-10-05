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Dünya
AA 05.10.2026 13:18

Bulgaristan'da birçok kuruma yönelik bomba ihbarları alındı

Bulgaristan'da, başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı.

Bulgaristan'da birçok kuruma yönelik bomba ihbarları alındı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik bomba ihbarları yapıldı.

Benzer ihbarların, Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki kurumlara ulaştığı belirtildi.

İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

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