İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye'deki ihlallerine tepki

İsrail’in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı hiçe saydığını vurgulayan İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti;

İsrail’in Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki faaliyetlerini yeniden başlatması, uluslararası hukuku ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça hiçe sayan yeni bir ihlaldir. Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhal çekilmelidir.

İsrail’in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun sessizliği kabul edilemez. Uluslararası inisiyatiflerin, hukuku ve bölgesel istikrarı koruyacak somut adımlar atması artık bir vicdani zorunluluktur. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye’nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmayı sürdürecektir.