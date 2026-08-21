Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2026 13:35

İstanbul Havalimanı'nın küresel yükselişi dünya basınında

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, CNBC World ve Bloomberg UK televizyonlarına konuk olarak İstanbul Havalimanı'nın, 20 yıldır zirvede bulunan Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" ünvanını elde etmesini sağlayan unsurları anlattı.

İstanbul Havalimanı'nın küresel yükselişi dünya basınında

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, temmuz ayında ulaştığı 8,15 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en yoğun havalimanlarından Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bıraktı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan verilere göre, bu performansıyla "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" olan İstanbul Havalimanı'nın Heathrow'un 20 yıldır sürdürdüğü liderliği devralması, uluslararası medyada da geniş yankı buldu.

Bu çerçevede dünya televizyonlarına konuk olan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, CNBC World'de yayınlanan "Market Alert" ve Bloomberg UK'de yayınlanan "The Pulse" programlarına canlı bağlanarak soruları yanıtladı.

Programlarda, İstanbul Havalimanı'nın başarısının birçok faktörün birleşiminden kaynaklandığını anlatan Bilgen, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen İstanbul'un Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer almasının sağladığı coğrafi avantajın, İGA'nın sunduğu yeterli kapasite, büyüme esnekliği ve dünya standartlarında hizmet kalitesiyle bir araya gelerek İstanbul Havalimanı'nı Avrupa’nın zirvesine taşıdığını ifade etti.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın 20 yılı aşkın süredir "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" ünvanını elinde tuttuğunu hatırlatan Bilgen, Heathrow'un önüne geçmelerindeki nedenlerden birinin de dış faktörler nedeniyle kaybedilen trafiği Asya, Amerika ve Afrika gibi güçlü büyüme gösteren diğer rotalardan telafi edebilme becerisi olduğunu vurguladı.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın 340'tan fazla destinasyona uzanan ağı sayesinde dünyada hava bağlantısında lider konumda olduğuna dikkati çekerek bu başarının operasyonel verimlilik ile birleşmesinin birçok hava yolunu İstanbul'dan uçuş başlatmaya yönlendirdiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Havalimanı'nın en kapsamlı büyümeyi, İstanbul'un tarihsel olarak daha az güçlü olduğu rotalarda gerçekleştirdiğini belirten Selahattin Bilgen, Çin hatlarında yüzde 50'nin üzerinde, Kuzey Amerika hatlarında ise iki haneli büyüme kaydedildiğini ifade etti.

"İstanbul Havalimanı hava yolu şirketlerini en uygun koşulları sunuyor"

Dubai ve Abu Dabi gibi güçlü rakiplerden gelen ticari baskıya ilişkin soruya yanıt veren Selahattin Bilgen, havalimanı ücretleri açısından benzerlerine kıyasla en ekonomik koşulları sunan İstanbul Havalimanı'nın, zamanında kalkış performansı, uçak dönüş süreleri, bagaj teslim ve bagaj kaybı oranları gibi hava yolu şirketlerinin karlılığını doğrudan etkileyen kriterlerde de iki yıldır Avrupa'da bir numara olduğunu belirtti.

Bilgen, toplam trafiklerinin yaklaşık yüzde 45'ini aktarma (transfer) yolcularının oluşturduğunu ve havalimanının aktarma uçuşları arası uzun beklemelerde (stopover) konaklama hizmetleriyle yolculara şehri görme fırsatı sunarak büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Bilgen, kısa transfer süresi olan yolcular için ise havalimanı içinde müze, sergi ve Türk misafirperverliği programlarıyla bir ülke deneyimi sunulduğunu söyledi.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı Medya
Sıradaki Haber
Almanya'da doğal gaz depolarının "doluluk oranı" tartışma konusu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
Soykırımcı Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebi
14:01
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
13:51
Atık suyu denize deşarj eden belediyelere 7,9 milyon lira ceza
13:33
Başkentte 2 bin 800 yıllık Frig mirası gün yüzüne çıkarılıyor
13:22
Almanya'da doğal gaz depolarının "doluluk oranı" tartışma konusu oldu
13:17
Vergi borçlarında son gün 31 Ağustos: 72 aya kadar yapılandırma
Şanlıurfa'da 13 asırlık zeytin ağacı meyve vermeyi sürdürüyor
Şanlıurfa'da 13 asırlık zeytin ağacı meyve vermeyi sürdürüyor
FOTO FOKUS
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
Çok maksatlı modüler insansız amfibi İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ