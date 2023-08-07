Futbol tutkusu 11 yıldır aranan firariyi yakalattı

İtalya'da en tehlikeli 100 kaçak listesinde olan ve 11 yıldır aranan Vincenzo La Porta, futbol aşkı yüzünden yakalandı.

Yıllardır gizlediği kimliği, taraftarı olduğu Napoli şampiyon olunca, yaptığı kutlamada ortaya çıktı.

60 yaşındaki La Porta, Yunanistan’ın Korfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görüldü.

Yunanistan'da kaçak hayatı süren La Porta'nın İtalya'ya iade edilerek 14 yıl hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

