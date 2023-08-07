Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, birkaç gün önce Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde vurulan Hamid'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Silvad Belediye Başkanı Raid Hamid, Filistinli gencin yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında arabasındayken silahla vurulduğunu belirtti.

İsrail basını, ateş açan kişinin Yahudi yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olduğunu yazdı.

Göğsünden ve karnından yaralanan Filistinli genç Ramallah'taki bir hastanede tedavi görüyordu.