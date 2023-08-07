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Dünya
AA 07.08.2023 10:55

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Remzi Fethi Hamid, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığı, birkaç gün önce Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinde vurulan Hamid'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Silvad Belediye Başkanı Raid Hamid, Filistinli gencin yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında arabasındayken silahla vurulduğunu belirtti.

İsrail basını, ateş açan kişinin Yahudi yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olduğunu yazdı.

Göğsünden ve karnından yaralanan Filistinli genç Ramallah'taki bir hastanede tedavi görüyordu.

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